Tour de France la 13ª tappa | inizia la tre giorni sui Vosgi il finale è ricco di insidie

Da gazzetta.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 13ª tappa del Tour de France, da Dole a Belfort, si svolge su 205,8 km con 2.400 metri di dislivello, includendo il finale nei Vosgi. Dopo la terza vittoria in volata di Tim Merlier, la corsa si avvicina a un fine settimana ricco di insidie sulla catena montuosa. La tappa presenta un percorso impegnativo, con salite che metteranno alla prova i ciclisti prima dell’arrivo.

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Dopo la terza vittoria in volata di Tim Merlier, il Tour si avvicina a un weekend importante con la 13a tappa, Dole-Belfort, 205,8 km e 2400 metri di dislivello con il finale sulla catena montuosa dei Vosgi. Si parte alle 13 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 3’36” su Vingegaard, 4’06” su Evenepoel, 4’22” su Ayuso e 4’35” su Seixas. È la tappa più lunga del Tour. Al km 137, a conclusione della prima parte completamente pianeggiante, c’è lo sprint di Melisey, che assegna punti per la maglia verde. Poi si inizia a salire. Al km 157 il Col des Croix, terza categoria, 5,1 km al 4,8%; al km 175, a 30 dalla conclusione, il Ballon d’Alsace, metri 1173, 8,9 km al 6,9%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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