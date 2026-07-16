Dopo la terza vittoria in volata di Tim Merlier, il Tour si avvicina a un weekend importante con la 13a tappa, Dole-Belfort, 205,8 km e 2400 metri di dislivello con il finale sulla catena montuosa dei Vosgi. Si parte alle 13 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 3’36” su Vingegaard, 4’06” su Evenepoel, 4’22” su Ayuso e 4’35” su Seixas. È la tappa più lunga del Tour. Al km 137, a conclusione della prima parte completamente pianeggiante, c’è lo sprint di Melisey, che assegna punti per la maglia verde. Poi si inizia a salire. Al km 157 il Col des Croix, terza categoria, 5,1 km al 4,8%; al km 175, a 30 dalla conclusione, il Ballon d’Alsace, metri 1173, 8,9 km al 6,9%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, la 13ª tappa: inizia la tre giorni sui Vosgi, il finale è ricco di insidie

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