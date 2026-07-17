Tour de France 2026 tappa di oggi Dole-Belfort | orari tv favoriti Arrivano i Monti Vosgi con il Ballon d’Alsace!

Notizia in breve

La tappa Dole-Belfort del Tour de France 2026 si svolge oggi su un percorso di 205,8 chilometri, dopo due giornate dedicate alle volate. La corsa prevede l’ingresso dei Monti Vosgi e il passaggio sul Ballon d’Alsace, con un finale che si preannuncia movimentato. Gli orari di partenza e arrivo sono disponibili, così come le indicazioni su come seguire la tappa in televisione. Sono attesi i favoriti per la vittoria, anche se non sono stati ancora ufficialmente annunciati.