Tour de France 2026 tappa di oggi Dole-Belfort | orari tv favoriti Arrivano i Monti Vosgi con il Ballon d’Alsace!
La tappa Dole-Belfort del Tour de France 2026 si svolge oggi su un percorso di 205,8 chilometri, dopo due giornate dedicate alle volate. La corsa prevede l’ingresso dei Monti Vosgi e il passaggio sul Ballon d’Alsace, con un finale che si preannuncia movimentato. Gli orari di partenza e arrivo sono disponibili, così come le indicazioni su come seguire la tappa in televisione. Sono attesi i favoriti per la vittoria, anche se non sono stati ancora ufficialmente annunciati.
Tornano le salite al Tour de France 2026 dopo due giornate dedicate alle ruote veloci. In scena oggi la Dole-Belfort, di 205,8 chilometri con un finale sicuramente interessante. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Primi 150 chilometri che non avranno difficoltà altimetriche, ma una parte conclusiva che sarà spettacolare. Come antipasto il Col des Croix, terza categoria di 5,1 chilometri al 4,8%, che proietta i corridori verso il momento culminante, la scalata del Ballon d’Alsace (8,9 chilometri al 6,9%). Scollinamento ad una trentina di chilometri dall’arrivo, occhio anche alla discesa tecnica che lancerà verso il traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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