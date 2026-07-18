La quattordicesima tappa del Tour de France 2026, da Mulhouse a Le Markstein Fellering, si svolge oggi con quattro Gran Premi della Montagna. La corsa partirà alle ore 13:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva. Tra i favoriti ci sono i ciclisti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, che si sfideranno su un percorso caratterizzato da salite impegnative. La tappa si preannuncia decisiva per la classifica generale.

Intensissimo weekend per la seconda settimana del Tour de France 2026. Oggi spazio alla Mulhouse-Le Markstein Fellering, quattordicesima tappa che regalerà sicuramente spettacolo. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Quattro salite classificate tra la prima e la seconda categoria e l’importante dislivello di 3800 metri rappresentano il piatto forte di una giornata nella quale i ciclisti dovranno dare fondo a tutte le proprie energie. La prima difficoltà da affrontare sarà il Grand Ballon (21,5 chilometri al 4,8%), si prosegue con il Col du Page (9,8 chilometri al 4,7%), e si torna sul Ballon d’Alsace (già scalato ieri, 8,9 chilometri al 6,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Mulhouse-Le Markstein Fellering: orari, tv, favoriti. 4 GPM, sfida tra Pogacar e Vingegaard

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Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape

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Tour de France 2026 presents a grueling 155.3 km stage from Mulhouse to Le Markstein Fellering featuring four climbs and nearly 3800 m of ascent. A likely two-pack sprint awaits the escapees, with mountain specialists andGC contenders eyeing time gains o x.com

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