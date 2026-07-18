Tour de France 2026 tappa di oggi Mulhouse-Le Markstein Fellering | orari tv favoriti 4 GPM sfida tra Pogacar e Vingegaard

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La quattordicesima tappa del Tour de France 2026, da Mulhouse a Le Markstein Fellering, si svolge oggi con quattro Gran Premi della Montagna. La corsa partirà alle ore 13:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva. Tra i favoriti ci sono i ciclisti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, che si sfideranno su un percorso caratterizzato da salite impegnative. La tappa si preannuncia decisiva per la classifica generale.

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Intensissimo weekend per la seconda settimana del Tour de France 2026. Oggi spazio alla Mulhouse-Le Markstein Fellering, quattordicesima tappa che regalerà sicuramente spettacolo. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Quattro salite classificate tra la prima e la seconda categoria e l’importante dislivello di 3800 metri rappresentano il piatto forte di una giornata nella quale i ciclisti dovranno dare fondo a tutte le proprie energie. La prima difficoltà da affrontare sarà il Grand Ballon (21,5 chilometri al 4,8%), si prosegue con il Col du Page (9,8 chilometri al 4,7%), e si torna sul Ballon d’Alsace (già scalato ieri, 8,9 chilometri al 6,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it

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