Tour de France 2026 la tappa di domani Mulhouse – Le Markstein | percorso orari tv

Notizia in breve

Domani si corre la tappa del Tour de France 2026 tra Mulhouse e Le Markstein. La frazione prevede arrivi in salita e potrebbe coinvolgere i leader della classifica generale. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con orari ancora da confermare, e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva. Si tratta di una tappa che promette battaglie tra i favoriti, in un percorso caratterizzato da salite impegnative.