Tour de France 2026 la tappa di domani Mulhouse – Le Markstein | percorso orari tv
Domani si corre la tappa del Tour de France 2026 tra Mulhouse e Le Markstein. La frazione prevede arrivi in salita e potrebbe coinvolgere i leader della classifica generale. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con orari ancora da confermare, e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva. Si tratta di una tappa che promette battaglie tra i favoriti, in un percorso caratterizzato da salite impegnative.
Inizia un fine settimana che, almeno sulla carta, potrebbe regalare emozioni forti con altrettanti arrivi in salita e il nuovo duello tra gli uomini di classifica. Il Tour de France riparte con la quattordicesima tappa, Mulhouse – Le Markstein di 155,3 chilometri. Chi vuole provare a mettere in difficoltà la leadership di Tadej Pogacar non potrà esimersi dallo sfruttare l’occasione, pienamente consapevole però che la maglia gialla potrebbe partire all’attacco per dilatare ulteriormente l’abissale vantaggio già acquisito. È destinata inoltre ad infiammarsi la lotta per il podio. PERCORSO. Quattro salite classificate tra la prima e la seconda categoria e l’importante dislivello di 3800 metri rappresentano il piatto forte di una giornata nella quale i ciclisti dovranno dare fondo a tutte le proprie energie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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