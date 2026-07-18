Tour de France 2026 tappa 14 | Pogacar cala il poker Ordine d' arrivo e classifica

Notizia in breve

Tappa 14 del Tour de France 2026 si è disputata sulle strade dei Vosgi, con l'arrivo a Le Markstein Fellering. Il vincitore della tappa ha ottenuto la sua quarta vittoria in questa edizione, consolidando la leadership generale. La classifica generale vede ancora in testa il corridore che ha conquistato la tappa, seguito da altri atleti a distanza. La gara ha visto un'intensa battaglia in salita, con alcuni favoriti che sono rimasti indietro.