Tour de France 2026 tappa 14 | Pogacar cala il poker Ordine d' arrivo e classifica
Tappa 14 del Tour de France 2026 si è disputata sulle strade dei Vosgi, con l'arrivo a Le Markstein Fellering. Il vincitore della tappa ha ottenuto la sua quarta vittoria in questa edizione, consolidando la leadership generale. La classifica generale vede ancora in testa il corridore che ha conquistato la tappa, seguito da altri atleti a distanza. La gara ha visto un'intensa battaglia in salita, con alcuni favoriti che sono rimasti indietro.
Le Markstein Fellering (Francia), 18 luglio 2026 - La tappa 14 porta il Tour de France 2026 nel cuore dei Vosgi: l'ennesimo esame in salita superato a pieni voti da Tadej Pogacar, che parte a 1,6 km dallo scollinamento del Col du Haag e, come ormai da copione, fa il vuoto, andando a vincere la sua quarta frazione in questa Grande Boucle, la 25esima totale, nonché la 17esima stagionale. 'To be continued', verrebbe da dire per numeri che da qui a Parigi potrebbero ulteriormente essere ritoccati verso l'alto pr meriti del fuoriclasse sloveno ma anche demeriti altrui, con in particolare un Jonas Vingegaard mai capace di replicare agli attacchi dell'eterno rivale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
The Tour de France 2026 Hits Tadej Pogacar Territory Again
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