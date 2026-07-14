Tour de France 2026 tappa 10 | la rivincita di Pogacar a Le Lioran Ordine d’arrivo e classifica

Notizia in breve

Il ciclista sloveno ha conquistato la vittoria nella decima tappa del Tour de France 2026, disputata a Le Lioran, dopo il primo giorno di riposo. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, con il vincitore che ha preceduto gli avversari di pochi secondi. La classifica generale non ha subito grandi variazioni, mantenendo il leader in testa. La tappa si è svolta nel giorno della festa nazionale francese, con condizioni climatiche favorevoli.