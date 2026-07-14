Tour de France 2026 tappa 10 | la rivincita di Pogacar a Le Lioran Ordine d’arrivo e classifica
Il ciclista sloveno ha conquistato la vittoria nella decima tappa del Tour de France 2026, disputata a Le Lioran, dopo il primo giorno di riposo. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, con il vincitore che ha preceduto gli avversari di pochi secondi. La classifica generale non ha subito grandi variazioni, mantenendo il leader in testa. La tappa si è svolta nel giorno della festa nazionale francese, con condizioni climatiche favorevoli.
Le Lioran (Francia), 14 luglio 2026 - La tappa 10 del Tour de France 2026 è quella che cade dopo il primo giorno di riposo, sempre un'incognita, e nel giorno della festa nazionale della Francia. Un intero Paese spera nella vittoria di un proprio beniamino, magari proprio l'enfant prodige Paul Seixas, ma a 1 km dallo scollinamento del Col de Pertus, il penultimo GPM di giornata, scatta Tadej Pogacar, che prima riprende il battistrada Richard Carapaz e poi se ne va in solitaria dopo che in precedenza la sua UAE Team Emirates- XRG aveva smantellato la prima fuga di giornata, con Javier Romo come ultimo a mollare: inevitabile, al riguardo,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Tour de France 2026 Stage 1 Highlights
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