Durante una tappa del Tour de France, un corridore ha dichiarato che la giornata è stata perfetta, sottolineando l'intensità della corsa tra i partecipanti. Ha anche commentato l’afflusso di spettatori lungo il percorso, in particolare sulla salita finale, descrivendo l’atmosfera come incredibile e senza precedenti. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a risultati o classifiche.

"E' stata una giornata perfetta. Tra noi corridori abbiamo dato vita a una tappa intensa, ed e' stato bello vedere tanta gente lungo la strada della salita: sul colle finale, poi, e' stato davvero incredibile, mai visto nulla del genere". Tadej Pogacar e' sempre più dominatore del Tour, e dopo il quarto successo di tappa ammette che "il traguardo di oggi e' perfetto per le mie caratteristiche: l'avevo cerchiato da tempo sul calendario". Lo sloveno ha spiegato perche' l'attacco e' arrivato solo nei chilometri finali. "Sapevo che Del Toro poteva non essere al cento per cento della sua condizione - ha spiegato - e allora ho aspettato per vedere cosa facevano le altre squadre. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France, Pogacar: "Giornata perfetta, grazie alla gente in strada"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tutti ai piedi di PELLIZZARI! Vince tappa e generale. Giornata perfetta | TOUR OF THE ALPS 2026

Notizie e thread social correlati

Classifica Tour de France 2026: Pogacar in maglia gialla grazie ai piazzamenti! Piganzoli miglior italianoAl termine della terza tappa del Tour de France 2026, una fuga ha permesso a un ciclista di indossare la maglia gialla.

Tour de France 2026, Jonas Vingegaard punta alla leggendaria doppietta Giro-Tour. Ma il Pogacar attuale non è quello del 2022-2023Jonas Vingegaard ha annunciato di voler vincere sia il Giro d'Italia che il Tour de France nel 2026.

Temi più discussi: Tour de France, 12ª tappa: caduta finale, vince Tim Merlier in volata, Pogacar sempre leader; Pogacar fischiato al Tour de France, adesso è un caso. Lui si arrabbia: Sappiano che gettano benzina sul fuoco; Tour de France 2026: Poga?ar a Le Markstein metterà la parola fine sulla corsa?; Tour de France, oggi tappa 13: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Pogacar conquista la quarta vittoria di tappa al Tour de France 2026, la 125ma di carriera. Si impone precedendo di 38 Del Toro e Seixas, di 44 Vingegaard, 48 Evenepoel e 50 Ayuso e Lipowitz. Stavolta lo sloveno è sembrato umano, lotta per il podio ap x.com

Pogacar potrebbe vincere dieci tappe se vuole: il ciclista dell'Astana critica il percorso del Tour de France 2026 reddit

TOUR DE FRANCE. UN IMPLACABILE POGACAR CALA IL POKER A LE MARKSTEIN: 2° DEL TORO, 3° SEIXASAttenzione: Meteo France, ciclisticamente parlando, annuncia un nubifragio pronto ad abbattersi sul Tour. Tranquilli, si tratta del solito Tadej, le cui ambizioni bellicose sono riportate ampiamente ... tuttobiciweb.it

Tour De France: tutteQuattro salite classificate tra la prima e la seconda categoria e l’importante dislivello di 3800 metri nella frazione odierna Mulhouse-Le Markstein Fellering ... gazzetta.it