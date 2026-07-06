Classifica Tour de France 2026 | Pogacar in maglia gialla grazie ai piazzamenti! Piganzoli miglior italiano

Notizia in breve

Al termine della terza tappa del Tour de France 2026, una fuga ha permesso a un ciclista di indossare la maglia gialla. La tappa, partita da Granollers in Spagna e arrivata a Les Angles in Francia, si è conclusa con un arrivo in volata. Tra gli italiani, il migliore è stato Piganzoli, mentre in classifica generale il leader è un corridore che ha ottenuto piazzamenti nelle tappe precedenti. La corsa prosegue con altri traguardi previsti nei prossimi giorni.