Totti come Spider-Man | la trovata pubblicitaria che conquista il web

Notizia in breve

Una campagna pubblicitaria promuove il nuovo film di Spider-Man, in uscita a fine luglio. Nell’operazione, l’ex calciatore indossa un costume ispirato a Spider-Man, rappresentando un eroe che si confonde con la gente comune. La pubblicità è stata condivisa online e ha suscitato attenzione per l’uso di questa immagine. La promozione è stata realizzata da una casa di produzione cinematografica italiana.