Totti come Spider-Man | la trovata pubblicitaria che conquista il web
Una campagna pubblicitaria promuove il nuovo film di Spider-Man, in uscita a fine luglio. Nell’operazione, l’ex calciatore indossa un costume ispirato a Spider-Man, rappresentando un eroe che si confonde con la gente comune. La pubblicità è stata condivisa online e ha suscitato attenzione per l’uso di questa immagine. La promozione è stata realizzata da una casa di produzione cinematografica italiana.
Francesco Totti nei panni di Spider-Man. O meglio, di un eroe che improvvisamente nessuno riconosce più. E’ questa l’idea alla base della nuova campagna pubblicitaria di Sony Pictures Italia per il lancio di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga dedicata all’ Uomo Ragno, in arrivo nelle sale italiane il 29 luglio. Lo spot prende spunto da uno degli elementi centrali della storia di Peter Parker: dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, il protagonista si ritrova in un mondo in cui nessuno ricorda più la sua vera identità. La stessa sorte, nel video promozionale, tocca a Francesco Totti, uno dei personaggi più riconoscibili della Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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