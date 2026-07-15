Francesco Totti dimenticato da Roma | lo spot per Spider-Man che diverte i tifosi VIDEO

Un video pubblicitario mostra un uomo che cammina per le vie di Roma, riconosciuto come un ex calciatore, ma il suo volto è stato modificato con quello di un personaggio di Spider-Man. La scena suscita reazioni tra i passanti, alcuni sorridendo, altri sorprendendosi. Il filmato, condiviso online, ha fatto sorridere i tifosi, che hanno commentato con ironia sulla dimenticanza dell’ex calciatore nella città che l’ha reso famoso.

Immaginate di camminare per le strade di Roma, la città che vi ha eletto a Re, e di scoprire improvvisamente che il vostro volto è diventato quello di uno sconosciuto. È questa l’invitante e malinconica premessa dello spot che vede protagonista Francesco Totti, realizzato in collaborazione con Sony Pictures Italia per il lancio di Spider-Man: Brand New Day. La narrazione si intreccia profondamente con la trama del nuovo capitolo cinematografico, dove Peter Parker si ritrova privato della propria identità: nessuno ricorda più chi sia l’uomo dietro la maschera, e allo stesso modo, lo storico Capitano giallorosso si muove in una Capitale che sembra aver cancellato ogni traccia del suo glorioso passato L’impatto emotivo dello spot nasce dal contrasto tra la grandezza del mito e la banalità della quotidianità in cui Totti viene scaraventato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Segui gli aggiornamenti su Francesco Totti.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Totti nello spot per il lancio di 'Spider-Man: Brand New Day'Francesco Totti ha partecipato a uno spot pubblicitario in occasione dell’uscita nelle sale italiane di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il nuovo film...

Mutazione biologica e minacce invisibili: il nuovo spot di Spider-Man: Brand New DayA poche settimane dall’uscita nelle sale, la campagna promozionale di Spider-Man: Brand New Day è iniziata ufficialmente, con Sony Pictures e Marvel...

Temi più discussi: Francesco Totti sale in sella. L’ex campione del mondo ospite del Gelsomino Ranch; Totti, video misterioso sui social. Ma i tifosi capiscono subito: È per Spider-Man; Totti e la misteriosa pubblicità: Un eroe può davvero essere dimenticato? – VIDEO; Totti, il video misterioso insieme alla Sony: Un eroe può davvero essere dimenticato?. Ecco di cosa si tratta.

Totti che non viene riconosciuto più: lui si commuove e lo spot con Spiderman fa il boomE se un giorno a Roma nessuno riconoscesse più Francesco Totti? Impossibile, direte voi. Eppure è esattamente lo scenario che è stato pensato per sponsorizzare e lanciare il nuovo film Spiderman: Bra ... msn.com

Francesco Totti dimenticato da tutti per lo spot che lancia Spider-Man: Brand New DayLo spot dedicato a Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film Sony Pictures, mostra Francesco Totti improvvisamente dimenticato da tutti ... touchpoint.news