Totti nello spot per il lancio di ' Spider-Man | Brand New Day'

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Totti ha partecipato a uno spot pubblicitario in occasione dell’uscita nelle sale italiane di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il nuovo film della saga. Lo spot è stato trasmesso prima del 29 luglio, data di uscita del film. Totti è apparso in questo video promosso da Sony Pictures Italia, che promuove l’uscita del film nelle sale italiane.

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Francesco Totti e Sony Pictures Italia insieme in occasione dell’uscita in sala di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il nuovo capitolo della saga nelle sale italiane dal 29 luglio. Un eroe resta un eroe, anche quando nessuno lo riconosce più. È l’idea da cui parte il nuovo spot di Sony Pictures Italia per ‘Spider-Man: Brand New Day’. Nel precedente capitolo della saga (Spider-Man: No Way Home), Peter Parker è stato privato della sua identità: nessuno ricorda chi sia né sa più chi si cela dietro la maschera dell’arrampicamuri. Lo spot immagina che la stessa sorte tocchi a uno dei volti più importanti del calcio italiano: Francesco Totti si muove in una Roma che improvvisamente non lo riconosce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

totti nello spot per il lancio di spider man brand new day
© Lapresse.it - Totti nello spot per il lancio di 'Spider-Man: Brand New Day'
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