Due giovani, Solø e Jenny Matai, hanno dichiarato di non aver mai fatto avances sessuali e si sono difesi davanti al giudice. Sono accusati di aver sequestrato e picchiato un uomo in una stanza di un B&B nel quartiere Trastevere. La vittima avrebbe subito violenze e restrizioni, secondo le accuse. I due cantanti sono stati ascoltati come indagati, mentre la procura indaga sui dettagli dell’episodio. La posizione dei giovani sarà valutata nelle prossime settimane.

Si sono difesi davanti al gip i due giovani amanti accusati di sequestro di persona e tortura nei confronti di Giovanni (nome di fantasia), che avrebbero rinchiuso e picchiato nella camera di un B&B di Trastevere. La prima a venire interrogata è stata Xhensila Hoxha, in arte Jenny Matai, 29 anni, attrice di origine albanese, la ragazza al centro della contesa, ora agli arresti domiciliari: «Ero fuori dalla porta, quindi non ho visto cosa stava succedendo. A Giovanni non ho fatto alcuna avances, mai. Lui, d’altronde, era un amico del mio fidanzato», ha voluto sottolineare la giovane, con una drammatica storia familiare alle spalle. Poi la attrice, difesa dall’avvocato Andrea Fabrizi, ha concluso: «Siamo rimasti tutti insieme a parlare con Giovanni nella camera e poi fuori in cortile. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Torture nel B&b di Trastevere a Roma, i due cantanti Solø e Jenny Matai si difendono. Lei: «Mai fatto avances sessuali»

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Sequestro e torture a Roma: in arresto il cantante Solø e la compagna attrice Jenny Matai

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