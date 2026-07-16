Sequestrato e picchiato per due ore in un b&b | arrestati il cantante Solø e l’attrice Jenny Matai

Un uomo è stato sequestrato e picchiato per due ore in un bed and breakfast a Roma. Durante l’episodio, sono stati coinvolti tre giovani: il cantante di 24 anni, noto come Solø, e la sua compagna, attrice. Entrambi sono stati arrestati. L’indagine ha svelato un episodio di ricatto, violenza e tradimento che ha portato all’arresto dei due e di un terzo giovane.

Una brutta vicenda che intreccia ricatto, violenza e tradimento ha portato all’arresto di tre giovani a Roma, tra cui il cantante Luigi Augusto Bellini, 24 anni, in arte Solø, finalista di Area Sanremo 2025, e della sua compagna, l’attrice Jenny Matai, il cui vero nome è Xhensila Hoxha. Insieme a un loro amico, i due sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione della procura di Roma, accusati a vario titolo di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Si tratta di uno dei primi procedimenti in Italia in cui viene applicata la legge sul reato di tortura, introdotta solo di recente nell’ordinamento giuridico italiano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Torturato in un b&b a Roma dopo il ricatto sessuale: arrestati un cantante e un'attrice

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