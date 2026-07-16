Un ragazzo di 22 anni è stato sequestrato e picchiato per circa due ore in un Bnb di Trastevere. Sono stati arrestati il cantante Luigi Bellini, noto come Solø, la compagna attrice e un altro giovane. Secondo le indagini, i tre avrebbero attirato una persona con un pretesto, portandola nel Bnb dove si sarebbe verificata la violenza. Le autorità hanno disposto le misure cautelari nei confronti dei tre coinvolti.

Luigi Bellini, in arte Solø, la sua fidanzata, l'attrice Jenny Matai, e un altro ragazzo avrebbero attirato un conoscente con un pretesto, per poi sequestrarlo e picchiarlo per circa due ore in un Bnb di Trastevere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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