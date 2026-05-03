Kimi Antonelli ha festeggiato a Miami e ha dichiarato di essere solo all’inizio, con ancora molta strada da percorrere. Durante una gara, ha riferito che la partenza è stata migliore rispetto a quella del giorno precedente, anche se ha dovuto perdere tempo in curva 1 per evitare altri concorrenti. Ora, il giovane pilota si concentra sul futuro, con l’obiettivo di affrontare la prossima tappa in Canada.

Bologna, 3 maggio 2026 – "La partenza non è stata brutta come quella di ieri e per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho commesso qualche errore nella gestione dell'energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono. È solo l'inizio. La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada. Grazie alla mia famiglia". Sono le parole di Kimi Antonelli, che oggi ha calato il tris vincendo il Gp di Miami, anticipando sul podio il Campione del Mondo in carica Lando Norris. È la terza vittoria consecutiva per il pilota bolognese, dopo i Gran Premi di Cina e Giappone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli festeggia a Miami e già guarda al Canada: “È solo l’inizio, la strada è ancora lunga”

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