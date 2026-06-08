Kimi Antonelli trionfa a Monaco | Bologna festeggia il suo campione
A 19 anni, il pilota bolognese ha vinto il Gran Premio di Monaco, una delle gare più rinomate del calendario di Formula 1. Con questa vittoria, continua a scrivere pagine di storia nel motorsport. La vittoria è stata ottenuta durante una delle tappe più prestigiose del campionato mondiale di Formula 1. La gara ha attirato l'attenzione di numerosi appassionati, con il pilota che riceve celebrazioni dalla sua città natale.
Kimi Antonelli continua a scrivere pagine di storia dell'automobilismo mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes, a soli 19 anni, ha conquistato il prestigioso Gran Premio di Monaco, una delle gare più iconiche del calendario di Formula 1, raccogliendo l'entusiasmo non solo degli appassionati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Kimi Antonelli's Inevitable First Win
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