Kimi Antonelli trionfa a Monaco | Bologna festeggia il suo campione

Notizia in breve

A 19 anni, il pilota bolognese ha vinto il Gran Premio di Monaco, una delle gare più rinomate del calendario di Formula 1. Con questa vittoria, continua a scrivere pagine di storia nel motorsport. La vittoria è stata ottenuta durante una delle tappe più prestigiose del campionato mondiale di Formula 1. La gara ha attirato l'attenzione di numerosi appassionati, con il pilota che riceve celebrazioni dalla sua città natale.