Il Festival ’Crystal of dance’ torna a Porto San Giorgio dal 20 al 25 luglio con la sua 27esima edizione. Si tratta di un evento internazionale dedicato alla danza, che combina spettacoli e corsi di formazione. La manifestazione si svolge ogni anno nella stessa località e questa volta prevede diverse giornate dedicate a esibizioni e workshop. La città si prepara ad accogliere artisti e partecipanti da vari paesi.

Un Festival internazionale di spettacolo e formazione: sarà questo la 27esima edizione di "Crystal of dance", rinomato concorso di danza ospitato ogni anno a Porto San Giorgio, stavolta dal 20 al 25 luglio prossimi. L’evento, che unisce più di 50 ore di masterclass, spettacoli dal vivo e audizioni per l’assegnazione di borse di studio, sul proprio sito si definisce ’un’esperienza immersiva dedicata all’arte della consapevolezza e alla cultura coreutica’. Nella stanza del sindaco Vesprini, il programma è stato presentato dalla direttrice artistica ed ex prima ballerina Lola Fejzo e dalla docente Mariasole Fornarelli. "Confermiamo la presenza di artisti di rilievo internazionale e di nuovi – ha esordito Fejzo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il Festival ’Crystal of dance’

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