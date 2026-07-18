Una donna tormentava il convivente con botte, insulti e umiliazioni. È stata posta sotto sorveglianza elettronica, con un braccialetto al polso, e le sono stati imposti un divieto di avvicinamento alla casa comune e ai familiari del partner. Inoltre, non può contattarlo in nessun modo.

Braccialetto elettronico al polso, allontanamento dalla casa dove viveva, divieto di avvicinarsi al compagno e ai familiari di lui, divieto di contattarlo con qualsiasi mezzo. Le misure che la cronaca racconta di solito al maschile, questa volta riguardano una donna cinquantaseienne raggiunta nei giorni scorsi da un’ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale di Ancona ed eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, sotto il coordinamento della Procura dorica. La persona offesa è il suo convivente. Tutto nasce dalla denuncia che l’uomo ha presentato negli uffici della Mobile, dove ha raccontato di anni di comportamenti aggressivi e vessatori da parte della compagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tormentava il convivente. Botte, insulti e umiliazioni: in comunità col braccialetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RISPONDO AI LORO INSULTI: come ho superato una crisi da content creator

Notizie e thread social correlati

«Vietato ridere, non meritate la felicità». Botte e umiliazioni ai 4 figli: madre in cellaUna donna è stata arrestata per aver maltrattato e umiliato i suoi quattro figli, con particolare attenzione ai gemelli di 12 anni.

“Botte, umiliazioni e molestie: così Israele ci ha imprigionati”: parla l’attivista della FlotillaL’attivista della Global Sumud Flotilla descrive le violenze e le molestie subite dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane.