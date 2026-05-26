Botte umiliazioni e molestie | così Israele ci ha imprigionati | parla l'attivista della Flotilla

L’attivista della Global Sumud Flotilla descrive le violenze e le molestie subite dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane. Racconta di essere stata picchiata, umiliata e sottoposta a trattamenti umilianti durante l’arresto. L’attivista parla di essere stata trattenuta in condizioni dure, senza accesso a cure mediche adeguate, e di aver subito abusi verbali e fisici.

Martina Comparelli, attivista della Global Sumud Flotilla, racconta le torture, le umiliazioni e gli abusi subiti dopo l’abbordaggio israeliano. La sua testimonianza denuncia non solo la violenza della detenzione, ma anche il diverso trattamento mediatico e politico riservato agli attivisti occidentali rispetto alle sofferenze quotidiane del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comparelli, attivista Flotilla: ‘Molestie e umiliazioni, più rabbia che dolore’Un attivista della Flotilla ha riferito di aver subito molestie e umiliazioni durante un episodio, affermando che la sua reazione è stata più di...

Brasile, morta la madre dell’attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: “Rilasciatelo”In Brasile è deceduta la madre dell’attivista coinvolto in una missione umanitaria verso Gaza, rapito da forze israeliane.

Temi più discussi: Il racconto degli attivisti della Flotilla rientrati in Italia: le botte, le umiliazioni e le molestie; Molestie sessuali, violenze e taser: le denunce dei membri della Flotilla dopo il video di Ben Gvir; Violenze, abusi e molestie sessuali: le torture di Israele nei confronti degli attivisti della Flotilla; Violenze, taser e molestie sessuali: le denunce della Flotilla. Io picchiato, c'è chi ha fratture.

Botte, umiliazioni e molestie: così Israele ci ha imprigionati: parla l’attivista della FlotillaMartina Comparelli, attivista della Global Sumud Flotilla, racconta le torture, le umiliazioni e gli abusi subiti dopo l’abbordaggio israeliano ... fanpage.it

Il racconto degli attivisti della Flotilla rientrati in Italia: le botte, le umiliazioni e le molestieL’unica cosa a cui è servito il mio passaporto italiano è stata infilarmelo tra la fronte e il cemento per non farmi entrare la terra negli occhi. Martina Comparelli, 33 anni, milanese, attivista cl ... roma.corriere.it