Una donna è stata arrestata per aver maltrattato e umiliato i suoi quattro figli, con particolare attenzione ai gemelli di 12 anni. La madre si sarebbe accanita contro di loro con botte e vessazioni. Il padre dei bambini è stato il primo a presentare denuncia. La donna si trova ora in carcere, accusata di maltrattamenti e tortura. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze specifiche o alle motivazioni.

IL CASO. Arrestata per maltrattamenti e tortura: si accaniva soprattutto sui due gemelli ora 12enni. Il padre di lei fu il primo a denunciarla. La donna di 38 anni: «Tutte fantasie, non sono un mostro». Aveva maturato «fin dalla nascita» un «senso di rifiuto» nei confronti dei due figli gemelli ora 12enni, la madre finita in carcere il 17 aprile con l’accusa di tortura nei confronti dei due e di maltrattamenti ai danni della figlia 13enne e del figlio di 10 anni (concepito con un padre diverso). Agli inquirenti la ragazzina ha raccontato che la donna si augurava che i due 12enni non fossero mai nati, che – si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Riccardo Moreschi – «non li voleva» e che «a loro non avrebbe mai voluto bene». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Vietato ridere, non meritate la felicità». Botte e umiliazioni ai 4 figli: madre in cella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Insulti, botte e sigarette spente sulle gambe”: madre arrestata per torture sui quattro figliUna donna di 38 anni è stata arrestata il 17 aprile e si trova in carcere con l’accusa di aver maltrattato e torturato i suoi quattro figli minorenni.

Botte e umiliazioni, "guai se ingrassi": condannatoUn uomo è stato condannato dopo aver subito numerose umiliazioni e aggressioni ripetute.