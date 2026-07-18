Tommaso Marini ha vinto l’oro agli Europei di scherma, dopo aver conquistato il titolo mondiale. Ha partecipato anche alle gare di qualificazione olimpica e ai Mondiali, affrontando momenti difficili e di crescita personale. La sua carriera si è evoluta tra successi e sfide, con continui tentativi di migliorarsi. Questa puntata di FOCUS approfondisce il suo percorso nel fioretto, tra vittorie e momenti di difficoltà.

Dalla conquista del titolo mondiale al sogno olimpico, passando per gli Europei, i Mondiali, la crescita personale e i momenti più difficili: in questa puntata di FOCUS entra nel mondo di Tommaso Marini, uno dei più grandi talenti del fioretto mondiale. Ripercorriamo la sua carriera, i successi con la Nazionale italiana, il trionfo mondiale del 2023, l’oro europeo, l’argento olimpico di Parigi 2024, il titolo mondiale a squadre conquistato nel 2025 e il riscatto agli Europei 2026 con una straordinaria medaglia d’oro a squadre. Ma FOCUS va oltre le medaglie. Scopriremo il lato più umano di Tommaso: le emozioni, i dubbi, la pressione di essere uno dei punti di riferimento della scherma italiana, la vita fuori dalla pedana, il rapporto con i compagni, gli allenamenti e gli obiettivi verso Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tommaso Marini: dal titolo mondiale all'oro europeo, il campione che non smette mai di reinventarsi

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Meglio tardi che mai: la Uefa rivede i tornei di qualificazione a Mondiale ed Europeo (ma dal 2028)La UEFA ha deciso di modificare le modalità di qualificazione ai tornei mondiali ed europei a partire dal 2028.

Argomenti più discussi: Tommaso Marini: ora i Mondiali di scherma, poi farò l’attore; Tommaso Marini: dal titolo mondiale all'oro europeo, il campione che non smette mai di reinventarsi; Le mie unghie smaltate? Se sei il più forte nessuno fa battute sgradevoli. Odio la prepotenza, mi piacciono le buone maniere. La mia statura è uno svantaggio per il cinema, ma ci provo: così Tommaso Marini; Mondiali di Hong Kong 2026 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per la scherma azzurra. Allenamenti di rifinitura a Shenzhen, dal 22 luglio l’inizio delle qualificazioni della kermesse iridata.

La formazione degli Azzurri che sfiderà gli All Blacks questo sabato Ross Vintcent, Louis Lynagh e Tommaso Allan entrano nel XV titolare, Giulio Marini è pronto a esordire dalla panchina. #NationsChampionship x.com

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