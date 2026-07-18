Tommaso Marini | dal titolo mondiale all’oro europeo il campione che non smette mai di reinventarsi
Tommaso Marini ha vinto l’oro agli Europei di scherma, dopo aver conquistato il titolo mondiale. Ha partecipato anche alle gare di qualificazione olimpica e ai Mondiali, affrontando momenti difficili e di crescita personale. La sua carriera si è evoluta tra successi e sfide, con continui tentativi di migliorarsi. Questa puntata di FOCUS approfondisce il suo percorso nel fioretto, tra vittorie e momenti di difficoltà.
Dalla conquista del titolo mondiale al sogno olimpico, passando per gli Europei, i Mondiali, la crescita personale e i momenti più difficili: in questa puntata di FOCUS entra nel mondo di Tommaso Marini, uno dei più grandi talenti del fioretto mondiale. Ripercorriamo la sua carriera, i successi con la Nazionale italiana, il trionfo mondiale del 2023, l’oro europeo, l’argento olimpico di Parigi 2024, il titolo mondiale a squadre conquistato nel 2025 e il riscatto agli Europei 2026 con una straordinaria medaglia d’oro a squadre. Ma FOCUS va oltre le medaglie. Scopriremo il lato più umano di Tommaso: le emozioni, i dubbi, la pressione di essere uno dei punti di riferimento della scherma italiana, la vita fuori dalla pedana, il rapporto con i compagni, gli allenamenti e gli obiettivi verso Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tommaso Marini: dal titolo mondiale all'oro europeo, il campione che non smette mai di reinventarsi
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Argomenti più discussi: Tommaso Marini: ora i Mondiali di scherma, poi farò l’attore; Tommaso Marini: dal titolo mondiale all'oro europeo, il campione che non smette mai di reinventarsi; Le mie unghie smaltate? Se sei il più forte nessuno fa battute sgradevoli. Odio la prepotenza, mi piacciono le buone maniere. La mia statura è uno svantaggio per il cinema, ma ci provo: così Tommaso Marini; Mondiali di Hong Kong 2026 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per la scherma azzurra. Allenamenti di rifinitura a Shenzhen, dal 22 luglio l’inizio delle qualificazioni della kermesse iridata.
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