La UEFA ha deciso di modificare le modalità di qualificazione ai tornei mondiali ed europei a partire dal 2028. La nuova formula elimina i gironi in cui basta perdere una sola partita per essere esclusi, evitando così le situazioni di spareggi con incontri seccati e disputati in trasferta. Le modifiche mirano a rendere più equilibrate e trasparenti le fasi di qualificazione, con l’obiettivo di ridurre le incertezze e le eliminazioni improvvise. Le nuove regole entreranno in vigore tra cinque anni.

Basta gironcini in cui è sufficiente perdere una partita per finire nell’inferno degli spareggi, magari con una sfida secca da giocare fuori casa per sorteggio. Dopo anni di polemiche la Uefa ha deciso di correre ai ripari e dal 2028 cambierà il format dei tornei di qualificazione a Mondiale ed Europeo cercando di venire incontro all’esigenza di creare una competizione il più possibile equa. Una revisione che non soddisfa ancora del tutto il punto chiave che è il numero di nazionali europee per le quali c’è posto nel Mondiale da 48 squadre voluto dalla Fifa (16 in tutto di cui 12 direttamente e le altre attraverso i playoff), ma che è un passo avanti per evitare che un sorteggio sfortunato o una giornata storta possano portare a clamorose esclusioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meglio tardi che mai: la Uefa rivede i tornei di qualificazione a Mondiale ed Europeo (ma dal 2028)

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