Assoluti di scherma in evidenza Tommaso Marini che conquista un oro e un argento

Durante la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, uno schermidore ha vinto una medaglia d’oro e una d’argento. L’evento si è svolto ad Ancona, portando in evidenza il risultato di un atleta marchigiano. La competizione ha visto così un risultato positivo per la regione, con la conquista di due medaglie nel torneo assoluto di scherma.

ANCONA - La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026” ha subito regalato una medaglia alle Marche. Nella giornata di sabato, nella spettacolare cornice della Terrazza del Pincio, Tommaso Marini ha conquistato l’argento nella prova di fioretto maschile individuale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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