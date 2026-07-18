Alla vigilia della finale mondiale contro l’Argentina, il ct della Spagna ha ricordato un episodio di oltre vent’anni fa che coinvolge un giovane Lionel Messi. De la Fuente ha raccontato di aver tolto la marcatura al giocatore, che in 15 minuti segnò quattro gol. Questa testimonianza è stata condivisa come esempio del rispetto che si può avere per un avversario, senza aggiungere commenti o analisi ulteriori.

C’è un modo per raccontare quanto rispetto incuta un avversario, ed è ricordare la prima volta che te ne sei accorto. Il ct della Spagna Luis de la Fuente, alla vigilia della finale mondiale contro l’Argentina, ha scelto proprio questa strada, rispolverando un episodio di oltre vent’anni fa che ha per protagonista un giovanissimo Lionel Messi. Le sue parole arrivano dalla conferenza stampa della vigilia, riportata dall’agenzia Ansa, a poche ore da una finale già ricca di trame — a partire da quel filo che lega Messi e Yamal fin dalla culla. L’aneddoto: il Messi ragazzino e i 4 gol in un quarto d’ora. Il racconto è gustoso e istruttivo. Ai tempi in cui allenava le giovanili del Siviglia, De la Fuente si ritrovò di fronte un talento di cui gli avevano detto un gran bene: “Mi dissero di stare attento a questo Messi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Tolsi la marcatura a Messi e fece 4 gol in 15 minuti”: il ricordo di De la Fuente alla vigilia della finale

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Messi vs Iceland | Goal & Masterclass Performance! | Argentina vs Iceland 3-0

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