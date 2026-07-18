Tolsi la marcatura a Messi e fece 4 gol in 15 minuti | il ricordo di De la Fuente alla vigilia della finale

Da ilnapolista.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alla vigilia della finale mondiale contro l’Argentina, il ct della Spagna ha ricordato un episodio di oltre vent’anni fa che coinvolge un giovane Lionel Messi. De la Fuente ha raccontato di aver tolto la marcatura al giocatore, che in 15 minuti segnò quattro gol. Questa testimonianza è stata condivisa come esempio del rispetto che si può avere per un avversario, senza aggiungere commenti o analisi ulteriori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è un modo per raccontare quanto rispetto incuta un avversario, ed è ricordare la prima volta che te ne sei accorto. Il ct della Spagna Luis de la Fuente, alla vigilia della finale mondiale contro l’Argentina, ha scelto proprio questa strada, rispolverando un episodio di oltre vent’anni fa che ha per protagonista un giovanissimo Lionel Messi. Le sue parole arrivano dalla conferenza stampa della vigilia, riportata dall’agenzia Ansa, a poche ore da una finale già ricca di trame — a partire da  quel filo che lega Messi e Yamal fin dalla culla. L’aneddoto: il Messi ragazzino e i 4 gol in un quarto d’ora. Il racconto è gustoso e istruttivo. Ai tempi in cui allenava le giovanili del Siviglia, De la Fuente si ritrovò di fronte un talento di cui gli avevano detto un gran bene: “Mi dissero di stare attento a questo Messi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

tolsi la marcatura a messi e fece 4 gol in 15 minuti il ricordo di de la fuente alla vigilia della finale
© Ilnapolista.it - “Tolsi la marcatura a Messi e fece 4 gol in 15 minuti”: il ricordo di De la Fuente alla vigilia della finale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Messi vs Iceland | Goal & Masterclass Performance! | Argentina vs Iceland 3-0

Video Messi vs Iceland | Goal & Masterclass Performance! | Argentina vs Iceland 3-0

Notizie e thread social correlati

Spagna-Argentina, De La Fuente alla vigilia della finale del Mondiale: «Un privilegio essere qui. Messi è un esempio per tutti, ma Yamal deve essere Yamal»Il commissario tecnico della Spagna ha dichiarato che essere alla finale del Mondiale 2026 rappresenta un privilegio.

Leggi anche: Dall'anno e mezzo da disoccupato alla finale Mondiale: la straordinaria scalata di De la Fuente

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web