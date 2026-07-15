"Il mese prossimo mi chiamerà qualcuno. Passava il mese e non mi chiamava nessuno". Questo scrive Luis De la Fuente nella sua autobiografia, pubblicata poco prima del Mondiale e ora già da aggiornare con un nuovo incredibile capitolo che racconti l'impresa Mondiale. Il ct della Spagna si riferisce ai tanti mesi passati tra il licenziamento dall'Alaves, che ha allenato per 11 partite quando il club oggi in Liga era in Segunda B, la terza serie, e l'assunzione da parte della federcalcio spagnola. L'Alaves lo sollevò dall'incarico nell'ottobre del 2011, la Rfef lo assunse a maggio del 2013, dopo che De la Fuente aveva risposto a un annuncio di lavoro pubblicato dalla Federazione su un giornale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'anno e mezzo da disoccupato alla finale Mondiale: la straordinaria scalata di De la Fuente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Husband cheats 6 months after marriage wife divorces calmly he regrets!

Notizie e thread social correlati

La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia e vola in finale: il piano di De la Fuente incarta gli “imbattibili”La Spagna ha battuto la Francia 2-0 in semifinale ai Mondiali, conquistando così l'accesso alla finale.

Spagna Belgio: De La Fuente punta sulle certezze per i quarti di finale, svelate le scelte di formazioneLa squadra spagnola si presenta con la stessa formazione che ha ottenuto successo nelle partite precedenti, mantenendo la linea difensiva invariata.

Temi più discussi: Treviso, bimbo muore dopo essere stato travolto da un'auto; Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore in ospedale; Bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall’auto guidata dalla nonna: la tragedia sotto gli occhi dei genitori; Bambino di un anno e mezzo morto investito dalla nonna a Zero Branco, travolto dall'auto in retromarcia.

Treviso, bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall'auto della nonna in retromarcia: il decesso in ospedale - VIDEO x.com

Dall'anno e mezzo da disoccupato alla finale Mondiale: la straordinaria scalata di De la FuenteIl tecnico della Roja era stato esonerato dall'Alaves nell'ottobre 2011 ed è stato chiamato dalla federazione nel maggio 2013: dall'Under 19 all'Under 21 ha costruito il gruppo che adesso è protagonis ... gazzetta.it

Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore in ospedalePochi secondi che costano una tragedia. Quelli in cui un bambino di un anno e mezzo sfugge al controllo della mamma e viene investito da un'auto in retromarcia nel cortile di casa. È successo tutto al ... msn.com