Venerdì 17 luglio va in onda su Rai 1 la prima puntata di Tim Summer Hits, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. La trasmissione sarà visibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. La scaletta include performance di Angelina Mango, Marco Mengoni e Annalisa. L’evento musicale estivo si ripete ogni anno, offrendo una selezione di artisti italiani e internazionali. La serata si svolge in prima serata, con repliche e streaming disponibili anche sui canali digitali della rete.

Si rinnova l’estate in musica con Tim Summer Hits, in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Da Piazza del Popolo, nel cuore della Capitale, Carlo Conti e Andrea Delogu conducono una serata dedicata ai grandi protagonisti della musica italiana e alle canzoni che fanno da colonna sonora all’estate 2026. Dopo il debutto, Tim Summer Hits tornerà in prima serata su Rai 1 rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio: a chiudere il ciclo lo speciale “Il meglio di Tim Summer Hits” in onda venerdì 7 agosto. Tutte le puntate saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tim Summer Hits, la scaletta della prima puntata con Carlo Conti e Andrea Delogu: da Angelina Mango e Marco Mengoni a Annalisa

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