Il Consiglio di amministrazione di Tim ha approvato all’unanimità l’offerta pubblica di acquisto e scambio presentata da Poste Italiane. La decisione è stata definita “coerente con il nostro percorso”. La proposta riguarda un’operazione di acquisizione, senza ulteriori dettagli sui termini o le tempistiche. La decisione del consiglio rappresenta il passo finale prima dell’avvio delle procedure ufficiali per l’eventuale accordo.

Milano, 18 luglio 2026 – Via libera unanime del Consiglio di amministrazione di Tim all’ offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Poste Italiane. Il board del gruppo telefonico ha giudicato positivamente sia il progetto industriale sia il corrispettivo messo sul piatto dal gruppo guidato da Matteo Del Fante. La decisione spiana definitivamente la strada all’Opas, che partirà lunedì e si concluderà l’11 settembre, salvo eventuali proroghe. Poste, già primo azionista di Tim con una partecipazione del 27,3%, punta a conquistare almeno il 67% del capitale, soglia che consentirebbe di procedere alla fusione tra i due gruppi. L’obiettivo finale resta però il controllo totalitario, seguito dal delisting delle azioni Tim da Piazza Affari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tim, ok dal cda all’offerta di Poste. “Coerente con il nostro percorso”

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TIM | OPAS Poste 10 miliardi, piano industriale congelato

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