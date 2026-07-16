La Consob ha approvato ieri il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su Telecom Italia. Poste Italiane annuncia che l'offerta sarà avviata dal 20 luglio. La delibera autorizza la procedura, senza ulteriori dettagli sui termini dell'offerta o sui soggetti coinvolti. L'azienda ha comunicato inoltre che la procedura sarà pubblicizzata ufficialmente nelle prossime settimane.

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - Poste Italiane comunica che la Consob, con una delibera approvata ieri, ha dato il via libera al documento relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Telecom Italia. Il periodo di adesione all'Offerta concordato con Borsa Italiana avrà inizio alle 8,30 del prossimo 20 luglio e terminerà alle 17,30 dell'11 settembre, estremi inclusi e salvo proroghe, e sarà pertanto pari a un totale di 40 giorni di borsa aperta. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo eventuali proroghe – il 18 settembre... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste: Consob approva documento opas Tim, offerta al via dal 20 luglio

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Terremoto nelle TLC: Poste Italiane lancia unOPAS totalitaria su Telecom Italia

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