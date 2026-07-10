Poste-Tim l’Opas apre la strada al polo nazionale dei servizi strategici

Poste Italiane ha approvato un aumento di capitale per sostenere l’offerta pubblica di acquisto su Tim, segnando un passo importante verso la creazione di un polo nazionale dei servizi strategici. La decisione permette di rafforzare la posizione dell’azienda in un’operazione che mira a integrare attività oltre il settore delle telecomunicazioni. La proposta di acquisizione è ora in fase di avanzamento, con l’obiettivo di superare i confini tradizionali del settore.

Roma, 10 luglio 2026 – Poste Italiane accelera verso la creazione di un grande polo nazionale dei servizi strategici. Con il via libera all’aumento di capitale a supporto dell’Opas su Tim ( leggi qui ), la società compie un passo decisivo verso un’integrazione industriale che supera i confini tradizionali delle telecomunicazioni. L’obiettivo è delineare un ecosistema unico, capace di unire logistica, pagamenti, assicurazioni, telefonia, cloud, data center e identità digitale. Il consiglio di amministrazione di Poste Italiane, riunito il 7 luglio, ha deliberato l’aumento di capitale destinato a servire l’offerta pubblica volontaria totalitaria. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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