La Regione ha deciso di fermare l’aumento dei ticket e di salvare gli abbonamenti nel trasporto pubblico. La conferenza regionale ha approvato la misura, evitando incrementi tariffari. Il vicesindaco e assessore alla Mobilità ha commentato positivamente l’esito, sottolineando che ora si procederà con il monitoraggio della situazione. Nessuna modifica riguarda le tariffe in vigore, mentre resta in vigore la decisione di bloccare gli aumenti previsti.

Il vicesindaco e assessore alla Mobilità Diego Blasi è sorridente dopo l’esito positivo della conferenza regionale sul trasporto pubblico riunita in Regione. Nell’incontro sono stati definiti gli interventi per ridurre gli effetti sui pendolari degli aumenti del costo del servizio bus deciso da Autolinee Toscane dal 1° agosto: la Regione erogherà dei voucher di importo pari all’aumento inflattivo per un totale di 3,5 milioni di euro da destinare agli abbonamenti mensili Isee urbani ed extraurbani, i trimestrali e gli annuali sia ordinari che Isee urbani ed extraurbani e per gli studenti che scelgono abbonamenti annuali sia ordinari che Isee urbani ed extraurbani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ticket, interventi stop aumento. La Regione salva gli abbonamenti. Blasi: "Bene così, ora monitoriamo"

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