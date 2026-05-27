Umbria sul trasporto pubblico locale la Regione accelera con una nuova gara | Nessun aumento per biglietti e abbonamenti

La Regione Umbria ha annunciato di procedere con una nuova gara per il trasporto pubblico locale. L’annuncio è stato dato questa mattina a Palazzo Donini durante una conferenza stampa, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti e dell’amministratore unico di Umbria Mobilità. La Regione ha specificato che non ci saranno aumenti nei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. La procedura, quindi, si concentrerà sulla gestione del servizio senza modifiche tariffarie per gli utenti.

La Regione Umbria accelera sulla nuova gara per il trasporto pubblico locale. A fare il punto questa mattina, mercoledì 27 maggio, a Palazzo Donini sono stati l’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti e l’amministratore unico di Umbria Mobilità Emilio Giacchetti.Al centro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Trasporti, Regione assicura: «Niente rincari dei biglietti» - Daily, 7 aprile

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