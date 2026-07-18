Un uomo di 70 anni di Cremona ha perso 9.000 euro in una truffa sentimentale. La vittima aveva creduto di essere innamorata di una donna di 33 anni di Sassari, che si era fatta avanti con frasi d’amore e richieste di aiuto. Tre persone, di 33, 61 e 56 anni, sono state denunciate per aver organizzato il raggiro. La truffa si è conclusa con il trasferimento di denaro al trio, che aveva approfittato della fiducia dell’uomo.

San Giovanni in Croce (Cremona) – Pensava fosse amore e invece era una “truffa sentimentale“ costata 9mila euro. È un settantenne la vittima di un raggiro messo in atto da un trio, una 33enne, residente in provincia di Sassari, e un uomo e una donna rispettivamente di 61 e 56 anni, residenti in provincia di Roma. La vittima, come ha raccontato ai carabinieri nel maggio scorso, attraverso una app di messaggistica istantanea era entrata in contatto con una persona che diceva di essere una donna. Di messaggio in messaggio la conversazione ha preso la piega del personale, andando a toccare argomenti privati. Per chi era dall’altra parte questo risultato era un successo: il 70enne aveva una fiducia completa nella sua interlocutrice, che a quel punto è passata alla fase successiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ti amo, ma aiutami a risolvere i miei guai”: 70enne cremonese cade nella truffa amorosa. Tre denunciati

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