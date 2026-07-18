L'intervista Parla l’autore di «The White League», edito da Readerforblind. Un noir che indaga tra passato e presente sulle radici del potere bianco nella città-cartolina del Mardi Gras Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. A New Orleans il tempo sembra essersi fermato. Per Paul Blanchard, erede di una facoltosa e influente famiglia di industriali del caffè, i privilegi in cui è stato allevato, legati al ceto e al colore della pelle, sono talmente radicati da apparire come «naturali». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Thomas Zigal, i fantasmi dell’odio. Dentro New Orleans

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