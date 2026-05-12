Il 13 maggio il Salone del Libro di Torino ha aperto i battenti con un evento speciale di Radio3, che ha visto protagonista Vinicio Capossela. Durante la serata, il cantautore ha presentato “Sotto il Bosco di Latte”, un radiodramma ispirato all’opera “Under Milk Wood” di Dylan Thomas. L’evento si è svolto nel contesto della manifestazione e ha coinvolto il pubblico con una narrazione ambientata nell’infanzia del mondo.

foto di Andrea Silvàn TORINO - Sotto il Bosco di Latte è il radiodramma ideato da Vinicio Capossela e liberamente ispirato all’opera “Under Milk Wood” di Dylan Thomas, scelto da Radio3 per inaugurare il Salone del Libro di Torino il 13 maggio con lo speciale evento L’infanzia del mondo. Dentro il bosco di latte con Dylan Thomas. Il radiodramma sarà poi trasmesso in esclusiva in cinque episodi da lunedì 25 a venerdì 29 maggio alle ore 17 all’interno del programma Ad Alta Voce e integralmente mercoledì 3 giugno alle ore 20.05 nel programma Radio 3 Suite e a seguire sarà disponibile su Raiplay. Sotto il Bosco di Latte è un poema radiofonico per...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Capossela alla serata inaugurale di Radio3 del Salone del Libro di Torino con “L’infanzia del mondo. Dentro il bosco di latte con Dylan Thomas”

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