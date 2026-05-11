Avellino i fantasmi dell' ACS tornano in piazza | Ci stanno distruggendo

Lunedì 11 maggio 2026, davanti al municipio di Avellino, si sono radunate diverse persone, uomini e donne, con scarpe usurate e volti segnati dalla lunga attesa. La manifestazione si è svolta in risposta alle azioni recenti delle autorità che, secondo i presenti, stanno danneggiando l’associazione locale. La protesta ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e cittadini che si sono fermati a osservare la scena.

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