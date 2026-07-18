The Open 2026 | DeChambeau ha inflitto due colpi di penalità al Day 2

Durante il secondo giorno dell’Open 2026, Bryson DeChambeau ha ricevuto due colpi di penalità. La decisione è stata comunicata durante la gara al Royal Birkdale. La penalità ha influenzato il punteggio dell’americano, riducendo le sue possibilità di vittoria. La notizia è stata resa nota ufficialmente durante il torneo. La penalità ha riguardato una violazione delle regole di gioco, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

2026-07-17 23:56:00 Breaking news: Le speranze di Bryson DeChambeau di vincere l’Open hanno subito un duro colpo dopo che all’americano è stata inflitta una penalità di due colpi dopo il suo secondo turno al Royal Birkdale. Il due volte campione major sembrava essersi spostato a un tiro dal leader Lucas Herbert dopo aver cardato un quattro sotto il par 66, ma è stato chiamato da parte dai funzionari delle regole immediatamente dopo aver lasciato il campo per discutere di una potenziale violazione delle regole. Dopo una lunga revisione, DeChambeau è stato penalizzato per “aver inavvertitamente migliorato il suo lie” alla quinta buca, facendolo scendere da sette sotto il par a cinque sotto e lasciandolo tre colpi dietro Herbert in vista del fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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