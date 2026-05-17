Due nuovi progetti agrivoltaici in Capitanata si cercano imprese e fornitori | al via ' Contractor Open Day'
Nel territorio della Capitanata si stanno avviando due nuovi progetti agrivoltaici, e per questo motivo si cercano imprese e fornitori locali. È stato annunciato il primo ‘Contractor Open Day’ organizzato da Nadara, uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa. L’evento è aperto alle aziende del territorio e si svolge con l’obiettivo di coinvolgere le imprese nella realizzazione delle due iniziative nel settore agrivoltaico.
Ai nastri di partenza il primo ‘Contractor Open Day’ di Nadara - tra i maggiori produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa - sul territorio pugliese, una giornata aperta alle imprese locali nell’ambito della realizzazione di due progetti agrivoltaici sul territorio. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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