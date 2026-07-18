The Odyssey trionfo al boxoffice italiano | glamour promozionale e fascino storico trainano il lavoro di Nolan
Il film di Christopher Nolan ha ottenuto un incasso di oltre 4,5 milioni di euro in due giorni nel mercato italiano, arrivando direttamente in prima posizione alla prima settimana di programmazione.
La corsa al botteghino continua senza freni per l’ultimo kolossal di Christopher Nolan. The Odyssey è arrivato direttamente in cima alla classifica italiana al debutto e in soli due giorni ha già superato quota 4,5 milioni di euro. Secondo i dati diffusi da Cinetel e distribuiti da Universal, il film ha incassato 2.181.715 euro nella prima giornata del 16 luglio. Con la seconda giornata il totale è salito a 4.506.896 euro. Il pubblico non è mancato: sono già 548.001 gli spettatori che hanno acquistato il biglietto. E manca ancora il conteggio del weekend, che promette di far lievitare ulteriormente i numeri. Un cast che fa da traino Oltre alla firma di Nolan e alla potenza del racconto omerico in chiave blockbuster, un ruolo importante lo ha avuto anche il parterre di protagonisti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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Ieri è stato il giorno dell’uscita nelle sale cinematografiche de L’ #Odissea (The #Odyssey) di Christopher #Nolan. Un tripudio di cattivo gusto e un trionfo per i malati mentali che seguono l’ideologia #woke. Ripropongo alcune simpatiche riproposizioni #IA rig x.com
Ora che The Odyssey è finalmente uscito, dove lo collocheresti nella filmografia di Nolan? reddit
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