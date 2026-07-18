The Odyssey trionfo al boxoffice italiano | glamour promozionale e fascino storico trainano il lavoro di Nolan

Da 361magazine.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film di Christopher Nolan ha ottenuto un incasso di oltre 4,5 milioni di euro in due giorni nel mercato italiano, arrivando direttamente in prima posizione alla prima settimana di programmazione.

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La corsa al botteghino continua senza freni per l’ultimo kolossal di Christopher Nolan. The Odyssey è arrivato direttamente in cima alla classifica italiana al debutto e in soli due giorni ha già superato quota 4,5 milioni di euro. Secondo i dati diffusi da Cinetel e distribuiti da Universal, il film ha incassato 2.181.715 euro nella prima giornata del 16 luglio. Con la seconda giornata il totale è salito a 4.506.896 euro. Il pubblico non è mancato: sono già 548.001 gli spettatori che hanno acquistato il biglietto. E manca ancora il conteggio del weekend, che promette di far lievitare ulteriormente i numeri. Un cast che fa da traino Oltre alla firma di Nolan e alla potenza del racconto omerico in chiave blockbuster, un ruolo importante lo ha avuto anche il parterre di protagonisti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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