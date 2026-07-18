La corsa al botteghino continua senza freni per l’ultimo kolossal di Christopher Nolan. The Odyssey è arrivato direttamente in cima alla classifica italiana al debutto e in soli due giorni ha già superato quota 4,5 milioni di euro. Secondo i dati diffusi da Cinetel e distribuiti da Universal, il film ha incassato 2.181.715 euro nella prima giornata del 16 luglio. Con la seconda giornata il totale è salito a 4.506.896 euro. Il pubblico non è mancato: sono già 548.001 gli spettatori che hanno acquistato il biglietto. E manca ancora il conteggio del weekend, che promette di far lievitare ulteriormente i numeri. Un cast che fa da traino Oltre alla firma di Nolan e alla potenza del racconto omerico in chiave blockbuster, un ruolo importante lo ha avuto anche il parterre di protagonisti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “The Odyssey”, trionfo al boxoffice italiano: glamour promozionale e fascino storico trainano il lavoro di Nolan

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Argomenti più discussi: L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; The Odyssey di Christopher Nolan tutto quello che c’è da sapere prima di andare al cinema; ‘Odissea’ di Christopher Nolan è una grande epopea che lascia il cuore un po’ al largo; Il meglio da fare, ascoltare, vedere in Europa questa settimana.

Ieri è stato il giorno dell’uscita nelle sale cinematografiche de L’ #Odissea (The #Odyssey) di Christopher #Nolan. Un tripudio di cattivo gusto e un trionfo per i malati mentali che seguono l’ideologia #woke. Ripropongo alcune simpatiche riproposizioni #IA rig x.com

Ora che The Odyssey è finalmente uscito, dove lo collocheresti nella filmografia di Nolan? reddit