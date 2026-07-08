Anne Hathaway sfila da diva | a Parigi glamour in Prada per la premier di Odyssey

La Torre Eiffel fa da quinta naturale e Anne Hathaway risponde con due apparizioni che riscrivono le regole del red carpet. In occasione della première parigina di The Odyssey, inserita nel calendario della Paris Haute Couture Week, l’attrice ha scelto Prada, il marchio che l’ha resa amata e nota al cinema. L’outfit impreziosito da Bulgari, ha fatto il resto. Atto primo: il nero che non si vede Per il photocall diurno Hathaway punta tutto sulla trasparenza controllata. Un lungo abito a colonna in rete nera, quasi eterea, che lascia intravedere senza mai scoprire troppo. Sopra, un top accollato con taglio all’americana che scolpisce le spalle. Zero fronzilli, massima architettura. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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