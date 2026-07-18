The Odyssey | 5 cose da sapere sul film evento di Nolan

Se ne è parlato tanto e finalmente The Odyssey è arrivato al cinema. Il film del regista Christopher Nolan ha conquistato le sale e il pubblico con un racconto visionario ed epico che ripercorre la storia dell’Odissea. Il film era attesissimo, sia perché il regista aveva promesso u n racconto fuori dagli schemi sia perché si tratta di una pellicola piuttosto ambiziosa, che punta a raccontare uno dei testi più famosi della storia. La pellicola, uscita il 16 luglio 2026, va infatti oltre il semplice Mito, ma si configura come un thriller d’azione, incentrato sull’ossessione del ritorno a casa e i traumi della guerra. Si tratta del tredicesimo film di Nolan ed è stato girato in ben sei paesi, inoltre conta un cast stellare ed è stato girato totalmente con cineprese IMAX per regalare un’esperienza cinematografica che sia davvero grandiosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Cose da sapere prima di vedere Odissea di Christopher Nolan

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