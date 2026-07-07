I film sul mito da vedere aspettando ‘The Odyssey’ di Nolan

Il film di Christopher Nolan ispirato al viaggio di Ulisse uscirà il 16 luglio. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il paese. La produzione si basa sul mito classico e anticipa l’attesa con una campagna promozionale intensa. In attesa dell’uscita, molti appassionati cercano di recuperare altri film sul tema dell’epico viaggio e delle avventure mitologiche.

Milano, 7 luglio 2026 – Manca ormai pochissimo all'arrivo nelle sale di ' The Odyssey', l'ultima fatica di Christopher Nolan ispirata al racconto del viaggio di Ulisse la cui uscita è prevista per il prossimo 16 luglio. Il regista premio Oscar ha voluto nel suo film un cast d'eccellenza e può, infatti, contare sulla presenza di Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page e soprattutto su quella dell'attuale coppia d'oro di Hollywood composta da Zendaya e Tom Holland (nei cinema insieme anche con il nuovo capitolo della saga di Spider-man). La trasposizione cinematografica del poema omerico, però, non è la prima opera cinematografica ispirata al mito greco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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A RETURNING WARRIOR VS MYSTICAL MYTHICAL CREATURES | The Odyssey 2026 | Adventure Fantasy

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