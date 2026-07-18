Bethesda ha confermato che sono in fase di sviluppo sia The Elder Scrolls VI sia Fallout 5. La società ha aperto le porte dei suoi studi di sviluppo e ha condiviso una roadmap dettagliata del futuro delle due saghe. Dopo quarant’anni di creazioni che hanno coinvolto quasi mezzo miliardo di giocatori, l’azienda ha annunciato aggiornamenti sui progetti in corso e sui piani futuri per le due serie di videogiochi.

Dopo quarant’anni di mondi virtuali che hanno intrattenuto quasi mezzo miliardo di giocatori, Bethesda Game Studios ha deciso di aprire le porte dei suoi studi di sviluppo e condividere con la community una roadmap dettagliata del futuro. Un futuro che ruota attorno a due nomi che da soli fanno tremare i polsi agli appassionati di giochi di ruolo: The Elder Scrolls VI e Fallout 5. Il team di sviluppo ha pubblicato una lettera aperta che rappresenta molto più di un semplice aggiornamento. È una dichiarazione d’intenti, un impegno a lungo termine verso franchise che hanno definito un’intera generazione di videogiocatori e che continuano a prosperare ben oltre la loro uscita originale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Elder Scrolls VI e Fallout 5, Bethesda aggiorna lo sviluppo: arrivano conferme sul futuro delle due saghe

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BREAKING NEWS : Elder Scrolls 6, Fallout 5, New Vegas Remaster... Bethesda ANNONCE sa ROADMAP

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