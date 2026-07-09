Bethesda ha licenziato diversi dipendenti a causa della ristrutturazione di Microsoft nel settore gaming. La decisione ha coinvolto il team di sviluppo di The Elder Scrolls 6, che potrebbe subire ritardi o modifiche nel progetto. La riorganizzazione aziendale ha portato a tagli di personale senza specificare dettagli sui progetti in corso. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito l’impatto diretto sullo sviluppo del videogioco.

La ristrutturazione di Microsoft nel settore gaming ha colpito duramente Bethesda Game Studios, e le conseguenze per The Elder Scrolls 6 potrebbero essere più gravi del previsto. Secondo quanto rivelato da sviluppatori ed ex dipendenti dello studio in dichiarazioni rilasciate a IGN, i recenti licenziamenti hanno coinvolto oltre cinquanta persone distribuite tra le varie sedi della compagnia, tra cui diverse figure considerate essenziali per lo sviluppo dell’attesissimo seguito di Skyrim. Non si tratta di tagli chirurgici a ruoli marginali. Gli esuberi hanno colpito trasversalmente tutti i reparti: programmatori, artisti e designer. Tra i licenziati figura persino una persona che lavorava in azienda dai tempi di Morrowind, un veterano che ha attraversato l’intera evoluzione moderna della serie The Elder Scrolls. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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© Game-experience.it - The Elder Scrolls 6 rischia di pagare il prezzo dei licenziamenti Xbox: cosa sta succedendo a Bethesda

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Why The Elder Scrolls 6 is Destined to Fail

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