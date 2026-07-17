Bethesda ha annunciato ufficialmente la sua programmazione futura, confermando il ritorno di titoli come The Elder Scrolls e Fallout, e il coinvolgimento di Obsidian in nuovi progetti. La società ha pubblicato una roadmap dettagliata, senza specificare date precise, che mostra le prossime uscite e gli sviluppi previsti per i propri franchise. La comunicazione è arrivata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori anticipazioni sui contenuti o sui tempi di lancio.

La line-up di Bethesda Game Studios è confermata e, diciamolo chiaramente, era ora. Con un comunicato a sorpresa, lo studio ha svelato la roadmap dei prossimi anni per i suoi franchise di punta, The Elder Scrolls, Fallout e Starfield, confermando cambi tecnologici radicali, l’avvio della preproduzione di Fallout 5 e una collaborazione che i fan sognavano di rivedere da oltre quindici anni (ebbene sì, era il lontano 2010 quando uscii Fallout: New Vegas ).?Starfield e la promessa di una nuova era tecnologica. Nonostante al lancio non fosse stato il successo sperato, Starfield resta un pilastro centrale per lo studio. Bethesda ha confermato il pieno supporto per il suo “ Anno 3 ” con nuove storie e miglioramenti in arrivo, ma la vera bomba riguarda ciò che si muove dietro le quinte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Novità sul fronte Bethesda, ci mostra la sua mano con The Elder Scrolls, Fallout e il ritorno ufficiale di Obsidian

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