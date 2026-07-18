Terribile schianto in moto a Como ragazzo di 15 anni in codice rosso | elitrasportato a Milano

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni si è schiantato contro un palo mentre era in sella a una moto a Como. È in codice rosso ed è stato trasportato in elicottero al reparto di emergenza dell'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.