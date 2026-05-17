Lago di Como ancora un terribile incidente in moto a Nesso | due feriti gravi elisoccorso in codice rosso

Da quicomo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato nel Comune di Nesso, lungo le strade del Lago di Como, coinvolgendo due motociclisti rimasti feriti in modo grave. Sul posto è intervenuto un elicottero in codice rosso, che ha trasportato i feriti in ospedale. Questo episodio si inserisce in una serie di incidenti avvenuti nel fine settimana, tutti con protagonisti motociclisti coinvolti in schianti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

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Ancora un grave incidente sulle strade del Lago di Como in un fine settimana segnato da diversi schianti che hanno coinvolto vari motociclisti. L’ultimo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, nel territorio di Nesso.L’allarme è scattato alle 12.13 lungo la ex. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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