Lago di Como ancora un terribile incidente in moto a Nesso | due feriti gravi elisoccorso in codice rosso

Un incidente grave si è verificato nel Comune di Nesso, lungo le strade del Lago di Como, coinvolgendo due motociclisti rimasti feriti in modo grave. Sul posto è intervenuto un elicottero in codice rosso, che ha trasportato i feriti in ospedale. Questo episodio si inserisce in una serie di incidenti avvenuti nel fine settimana, tutti con protagonisti motociclisti coinvolti in schianti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

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