Schianto auto-moto poi il ' volo' sull' asfalto | ragazzo soccorso in codice rosso
Nella mattinata di oggi, un incidente si è verificato lungo via Brescia, tra San Zeno Naviglio e Borgosatollo. Secondo le prime informazioni, un'auto e una moto sono entrate in collisione, causando il successivo volo del motociclista sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
Incidente nella prima mattinata di oggi, martedì 19 maggio, lungo via Brescia, al confine tra San Zeno Naviglio e Borgosatollo. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8: per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto. L’esatta dinamica è ora al vaglio della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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