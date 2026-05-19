Schianto auto-moto poi il ' volo' sull' asfalto | ragazzo soccorso in codice rosso

Da bresciatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, un incidente si è verificato lungo via Brescia, tra San Zeno Naviglio e Borgosatollo. Secondo le prime informazioni, un'auto e una moto sono entrate in collisione, causando il successivo volo del motociclista sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Incidente nella prima mattinata di oggi, martedì 19 maggio, lungo via Brescia, al confine tra San Zeno Naviglio e Borgosatollo. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8: per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto. L’esatta dinamica è ora al vaglio della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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