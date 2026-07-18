Tre terreni confiscati alla criminalità sono stati assegnati al Comune dell’Argentario, che ora valuta una manifestazione d’interesse per il loro riuso sociale. L’amministrazione ha annunciato l’intenzione di trasformarli in spazi dedicati alla cultura, con l’obiettivo di creare luoghi simbolo della legalità. I terreni, finora inattivi, potrebbero diventare punti di aggregazione e di promozione sociale.

MONTE ARGENTARIO Tre terreni confiscati alla mafia all’Argentario verso il riuso sociale, il Comune pensa a una manifestazione d’interesse. E potrebbero presto trasformarsi in luoghi simbolo della legalità. Il Comune di Monte Argentario ha deciso di aderire al percorso promosso dalla Regione Toscana per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e si prepara a pubblicare una manifestazione d’interesse rivolta ad associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di individuare progetti a carattere sociale e culturale. L’idea si fa largo dopo la visita della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo anche all’Argentario nell’ambito di un tour provinciale dedicato proprio ai beni confiscati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terreni confiscati alla criminalità: "Diventino luoghi per la cultura"

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