I ragazzi del carcere di Nisida sul Blue Marlin II Cutolo | I beni confiscati diventino opportunità di riscatto
Un gruppo di giovani detenuti nel carcere di Nisida ha partecipato a un'iniziativa legata alla nave Blue Marlin II, coinvolgendo anche l’ex boss di un'organizzazione criminale. Durante l’evento, è stato sottolineato come i beni confiscati alle mafie possano essere utilizzati per promuovere opportunità di riscatto e reinserimento. La collaborazione tra istituzioni e terzo settore ha portato a questa iniziativa che mira a trasformare i beni sottratti alla criminalità in strumenti di sviluppo per i giovani.
“ Vedere un bene sottratto alle mafie trasformarsi in un’opportunità di futuro per i nostri giovani è la vittoria più bella dello Stato e del terzo settore uniti “. Così Michele Cutolo, commissario Entel nonché vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori e presidente di Napoli Mcl, commentando la ‘nuova vita’ per il “Blue Marlin II”, la barca a vela confiscata alla mafia, che ha preso il largo nel Golfo di Napoli con la partecipazione dei ragazzi dell’Istituto penale minorile di Nisida. L’iniziativa, promossa dall’Entel MCL con la guida di Cutolo, “nasce da un’alleanza concreta tra le istituzioni e il terzo settore, con l’obiettivo di promuovere legalità, educazione e responsabilità” come rileva una nota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
La Blue Marlin II torna in mare, Michel Cutolo: Dalle mafie ai giovani, un progetto di futuroUn bene sottratto alle mafie che diventa strumento educativo e di riscatto sociale.
Beni confiscati non assegnati: "Grandi opportunità ma servono interventi per il recupero"Parte da Casal di Principe il tour tra i beni confiscati non ancora assegnati della Regione Campania, promosso dalla Commissione Anticamorra e beni...