I ragazzi del carcere di Nisida sul Blue Marlin II Cutolo | I beni confiscati diventino opportunità di riscatto

Un gruppo di giovani detenuti nel carcere di Nisida ha partecipato a un'iniziativa legata alla nave Blue Marlin II, coinvolgendo anche l’ex boss di un'organizzazione criminale. Durante l’evento, è stato sottolineato come i beni confiscati alle mafie possano essere utilizzati per promuovere opportunità di riscatto e reinserimento. La collaborazione tra istituzioni e terzo settore ha portato a questa iniziativa che mira a trasformare i beni sottratti alla criminalità in strumenti di sviluppo per i giovani.

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