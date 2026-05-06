Zola sfida la ' ndrangheta | i terreni confiscati diventano patrimonio di tutti
A Zola Predosa, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’acquisizione di alcuni terreni confiscati alla 'ndrangheta nella frazione di Madonna Prati. L’operazione, avvenuta lo scorso 29 aprile, permette al Comune di integrare questi terreni nel proprio patrimonio pubblico, segnando un passo importante nella gestione delle proprietà sequestrate alle organizzazioni criminali. La decisione è stata presa con un voto compatto dei consiglieri presenti.
Zola Predosa volta pagina. Lo scorso 29 aprile con il voto unanime del Consiglio Comunale, il comune ha ufficialmente acquisito al proprio patrimonio indisponibile alcuni lotti di terreno confiscati alla 'ndrangheta nella zona della frazione di Madonna Prati. Registrati alla sezione Dossier.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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